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Начались задержания участников протеста в Ереване, требующих отставки Пашиняна
Фото: https://pixabay.com

Начались задержания участников протеста в Ереване, требующих отставки Пашиняна

Юлия Захарова

В мире

Участники протеста в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, они требуют, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, демонстрантов начали задерживать. Некоторые граждане дошли до здания правительства, скандируя «Армения без Никола» и «Никол — предатель».

Несколько человек задержали на центральном проспекте Маштоца, правоохранители оттесняют участников акции с других улиц.

Ранее представители оппозиции потребовали от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря. Политолог Марат Баширов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что данное условие пока невыполнимо. Дальнейшая ситуация будет зависеть от экономического положения Армении.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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протестыАрменияНикол Пашинян
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