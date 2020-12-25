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СМИ: Военный в Пскове случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр
Фото: depositphotos.com

СМИ: Военный в Пскове случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр

Евгения Звощик

Происшествия

Военнослужащий в Пскове случайно расстрелял из пушки боевой машины торговый центр. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в пятницу, 25 декабря, со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что снаряд попал в местный «Детский мир». В результате инцидента никто не пострадал. По информации СМИ, 19-летний ефрейтор обслуживал боевую десантную машину, когда она неожиданно выстрелила в воздух из автоматической пушки.

Несмотря на то что пострадавших не было, из ТРЦ пришлось эвакуировать 300 человек. Добавляется, что при этом неизвестно, куда попал второй снаряд.

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