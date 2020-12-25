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Шестнадцать детсадовцев попали в больницу с признаками отравления в Ивановской области
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Шестнадцать детсадовцев попали в больницу с признаками отравления в Ивановской области

Евгения Звощик

Происшествия

Шестнадцать воспитанников детского сада в Ивановской области были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ в пятницу, 25 декабря.

Инцидент произошел в городе Пучеже. По информации СК, 24 декабря за медпомощью обратились 43 воспитанника МДОУ «Детский сад № 6 «Колокольчик», 16 из них госпитализировали в больницу.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 238 УК Р об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Кроме того, на сайте СК уточняется, что в детсаду были изъяты образцы продуктов питания для экспертизы.

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уголовное делоотравлениеГСУ СК РФ
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