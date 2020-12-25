Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роспотребнадзор выявил небезопасную икру в нескольких московских магазинах
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор выявил небезопасную икру в нескольких московских магазинах

Никита Абрамов

Общество

Управление Роспотребнадзора Москвы обнаружило небезопасную красную икру в магазинах «Красная икра». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

— В цехе были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и несоблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Санитарно-техническое состояние и содержание всех производственных помещений крайне неудовлетворительное, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что икру изготовили в цехе, работа которого приостановлена на 90 суток в связи с административным расследованием.

В ведомстве призвали воздержаться от покупки икры данного производителя.

Читайте также: Пир горой. Планирование новогоднего застолья подогревается повышенным интересом к кулинарии

Роспотребнадзоркрасная икра
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте