Роспотребнадзор выявил небезопасную икру в нескольких московских магазинах

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Управление Роспотребнадзора Москвы обнаружило небезопасную красную икру в магазинах «Красная икра». Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

— В цехе были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и несоблюдение мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Санитарно-техническое состояние и содержание всех производственных помещений крайне неудовлетворительное, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что икру изготовили в цехе, работа которого приостановлена на 90 суток в связи с административным расследованием.

В ведомстве призвали воздержаться от покупки икры данного производителя.

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