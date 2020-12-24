Пир горой. Планирование новогоднего застолья подогревается повышенным интересом к кулинарии

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975)

Аналитики одной из крупных маркетинговых компаний обнародовали результаты исследования «Новый год и Рождество — 2021», согласно которому большую часть новогоднего бюджета граждане нашей страны планируют потратить на праздничный стол. Эксперты при этом отмечают, что пандемия спровоцировала повышенный интерес не только к новомодным трендам приготовления пищи, но и к потреблению необычных продуктов питания.

Подготовка к зимним праздникам началась в этом году много раньше, чем обычно. Меню для ужина под бой курантов пользователи сети обсуждают чуть ли не с сентября, хвастаясь всевозможными рецептами невероятных блюд и успехами освоения во время самоизоляции секретов высокой кухни. А продукты длительного хранения для угощений во время зимних каникул, по данным столичных ретейлеров, москвичи начали скупать уже в начале ноября.

— То, что традиционный ажиотажный спрос на продукты к празднику в этом непростом году стартовал на несколько месяцев раньше, вполне закономерно, — полагает психолог Илья Суровцев. — Из-за пандемии многие так и не вернулись к привычному ритму жизни, хочется каких-то развлечений и положительных эмоций. Подготовка к Новому году — самое то! Ведь предвкушение, как известно, дарит не меньше положительных эмоций, чем само торжество. А они сейчас остро необходимы многим. Готовкой горожане, как известно из соцопросов, развлекали себя еще на самоизоляции. Люди больше стали готовить дома, повседневное меню в семьях стало более разнообразным. А уж к новогоднему столу всегда хочется чего-нибудь особенного, того, что не ешь каждый день. Это тоже нормально и даже традиционно. Пир горой генетически заложен в русском характере.

Действительно, еще пять лет назад, согласно исследованию одной из крупнейших производственно-торговых компаний, 84 процента москвичей заявляли, что им неважно, как выглядит еда, лишь бы приготовить ее быстрее. Кулинарными экспериментами озадачивались лишь 15 процентов горожан, остальные обычно готовили один и тот же привычный набор блюд на завтрак, обед и ужин. Около 40 процентов работающих жителей столицы отдавали предпочтение полуфабрикатам. А уже весной этого года порядка 70 процентов отметили, что самоизоляция заставила их чаще готовить еду дома, причем из натуральных продуктов.

Однако всплеск интереса к кулинарии сыграл с гурманами и злую шутку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно сообщила об опасности массового ожирения. По ее словам, любовь к углеводистой пище, дефицит витамина D, а также стресс и пищевая зависимость привели к росту случаев ожирения в России, которое наблюдается сегодня у 47,6 процента мужчин и 35,6 процента женщин нашей страны. В столице избыточный вес имеют больше половины москвичей, а четверть страдают ожирением. Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов ситуацию с ростом уровня ожирения среди россиян даже назвал пандемией. По его мнению, одна из причин в том, что «утратилась граница различий между обычным и праздничным обедом».

— Отчасти решить проблему поможет как раз мода на современные тренды кулинарии, — считает эндокринолог Светлана Дорошина. — Москвичи на нее особенно падки: вспомните, был период повального увлечения суши, потом популярным блюдом вдруг стал вьетнамский суп фобо, дальше пошло увлечение крупами: кенуа, булгур, кус-кус. Конечно, вкусовыми экспериментами в большей степени стали заниматься сидя дома. Еда — один из самых сильных стимуляторов. Вкусного всегда хочется для поднятия настроения, от скуки начинаем лопать сладкое и мучное вкупе с соленым и острым. Однако, пройдя путь кулинарных экспериментов и испробовав всякого вкусного, но вредного, пора переходить к потреблению вкусного и полезного. Современные мировые гастрономические направления ориентированы именно на это.

Вспомнить детство

Вынужденное пребывание в четырех стенах заставило многих горожан броситься восполнять пробелы кулинарных навыков. Интернет интернетом, но хотелось чего-то родного, из детства. Тут-то на помощь и пришли старенькие книжечки и тетрадки с рецептами, записанными еще мамами и бабушками. Домашние печенюшки со сгущенкой, суп с вермишелькой, запеканки, оладушки… «Как у бабушки!» — стало явным лидирующим трендом по обмену секретами стряпни в соцсетях. При этом авторы подобных постов, вполне вероятно, даже не догадывались, что идут в ногу со временем. Сomfort food, или «комфортная еда», в нынешнем году во всем мире пропагандировалась куда активнее, чем раньше. Секрет прост: легкая в приготовлении еда, способная подарить вкус детства, помогает справиться со стрессом, улучшает настроение и в целом положительно влияет на восприятие действительности. Согласитесь, ощущения защищенности и внутреннего комфорта нам в нынешнем году всем очень не хватало.

— Здесь, думаю, еще и экономия, и наша пресыщенность разнообразием играет роль, — говорит молодая мама Дарья Тишина. — Семья у нас большая, дети обожают сладкое. Но от всяких «паев» и «киндеров» уже нос воротят: надоели. А хочется их удивить в Новый год. И тут я вспомнила, как моя бабуля чуть ли не каждые выходные на скорую руку делала шарлотку. Мука, сахар, яйца — все взбить, добавить резаные яблоки и перемешать. Все! Через минут двадцать из духовки начинает раздаваться умопомрачительный запах. Прямо ароматерапия. И ностальгия, конечно, приятная такая… Обязательно приготовлю это блюдо своим детям.

К слову, если уж вспоминать далекие советские годы, то проблем, чем разнообразить праздничный стол, и тогда, конечно, хватало. Прежде всего из-за тотального дефицита деликатесов. Но и плюс в этом был: сырокопченую колбасу, например, в будние дни на бутерброд не клали. За ней стояли в очереди, буквально добывая именно к празднику. А сегодня по акции ту же «Свиную» в каком-нибудь супермаркете можно купить чуть ли не дешевле, нежели простую докторскую.

— Конечно, магазинное изобилие нас избаловало, — соглашается психолог Людмила Федотова. — Пробуем то и это… А домашняя еда не так надоедает, как блюдо, приготовленное из полуфабрикатов, просто потому, что никогда не бывает одинаковой. Хозяйка то чеснока в котлеты побольше положит, то решит, что лучше просто с лучком… «Важнейший компонент хорошей семейной кухни — это любовь к тем, для кого готовишь», — говорила известная французская актриса Софи Лорен. И была права. Наверное, потребность в ощущении заботы, внимания в наше время тоже повлияло на популярность еды домашней. И то, что ее называют комфортной, конечно, не случайно.

Одна беда — простая и уютная еда, как правило, очень сытная и по большей части состоит из углеводов. И если с психологической точки зрения она, безусловно, полезна, то для фигуры, увы, не всегда.

— Бабушкам нашим было важно сделать блюдо недорогим, но сытным, — объясняет диетолог Татьяна Моисеева. — Поэтому их рецепты часто грешат излишними жирами и глютеном, что совсем не полезно.

Впрочем, компромисс, кажется, найден. В последнее время в столице увеличилось число фирм, специализирующихся на сервисе «Конструктор еды». Завтрак, обед и ужин вам разложат на ингредиенты, сбалансируют по калориям и доставят прямо на дом с четким пошаговым рецептом. И готовьте себе на здоровье! Набор из пяти ужинов на двоих стоит в среднем 2,5 тысячи рублей. Недешево, зато точно не переешь — порции-то ресторанные. Кстати, появились уже в продаже и наборы для новогоднего стола. «Для тех, кто ценит теплые семейные ужины», — говорится на сайте одной из столичных фирм. Минимальная цена трех блюд на семью из четырех человек — 3,5 тысячи рублей.

Здоровый дух

Здоровое питание если и не стало в этом году массовым явлением в нашей стране, то уж точно приобрело большее число сторонников среди россиян, чем раньше. По данным онлайн-ретейлера Ozon, спрос на продукты категории ЗОЖ летом этого года был в три раза выше, чем в прошлом. Москвичи, например, стали лидерами по покупкам миндальных и соевых напитков, проращенных злаков и отрубей. Однако, по данным аналитиков компании, здоровый образ жизни из модного веяния превратился в устойчиво развивающийся тренд не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в других городах-миллионниках. Бобовые культуры, растительное молоко, полезные крупы и суперфуды, появившиеся на прилавках практически всех крупных сетевых супермаркетов, тут же стали хитами продаж. Заморские диковинные семена чиа, амарант и киноа буквально пленили своей загадочностью, экзотичностью и якобы сверхполезными свойствами. Интернет угодливо подсказывает, что все эти модные «суперфуды» способствуют чуть ли не вечной молодости и богатырскому здоровью. Может, оно и так…

— Крупы в пищевом рационе как основной продукт, конечно, должны присутствовать, — комментирует диетолог Моисеева. — Пшено, рис, гречка — все они хороши и ничем не уступают новым продуктам, которые сегодня навязывает пищевая индустрия. Здесь расчет на новизну вкусов, на интерес к необычному, ранее неизвестному и недоступному.

На одном из порталов, рассказывающих о пользе всевозможных круп и псевдозерновых культур, решили сравнить каши из киноа (это, кстати, плод листового овоща — родственника шпината) и нашей гречки. Российская каша победила: в перечне полезных свойств южноамериканского однолетнего растения насчитали всего 21 пункт, а у гречки — более 35! По цене: килограмм киноа стоит в среднем 230 рублей, гречки — всего 75.

Но мода есть мода. Еще одним хитом в этом году стала микрозелень и даже домашние проращиватели для нее, их продажи выросли в 4 раза.

— Считается, что качественным отличием микрозелени от корнеплодов, фруктов и овощей является фаза развития, на котором она срезается и употребляется в пищу — семядоля, — комментирует кандидат биологических наук Сергей Савченко. — В этот период витамины и полезные микроэлементы особенно сконцентрированы в ростке. Западные исследователи утверждают, что содержание ценных элементов в микрозелени выше, чем во взрослых растениях. Но при этом доказано, что амарант одинаково полезен на любой стадии роста. Популярность микрозелени, думаю, все-таки отчасти удачный маркетинговый ход. Ведь по сути это те же самые растения, которые растут у нас на грядках, просто срезанные сразу после прорастания. Петрушка, укроп, да практически любая зеленушка содержит в своем составе огромное количество витаминов и минералов. Полезные свойства семян льна ничуть не хуже чиа, а наша смородина содержит гораздо больше витамина С и антиоксидантов, чем ягоды годжи.

Впрочем, чем бы ни заморачивались потребители, лишь бы на пользу. А рост спроса на продукты здорового питания заставил пересмотреть свой ассортимент крупнейшие торговые сети. Так, представители одной из крупных российских торговых компаний недавно сообщили, что, судя по покупательскому спросу, пандемия заставила многих по-другому относиться к своему здоровью и заботиться об иммунитете. «Поэтому мы увеличиваем ввод в ассортимент такой продукции», — сообщили одному интернет-изданию в пресс-службе компании.

— То, что повышается интерес к натуральным продуктам, без глютена, сахара и красителей, безусловно, хорошо, — говорит диетолог Татьяна Моисеева. — Ориентация клиентов на здоровый образ жизни мотивирует магазины добавлять в ассортимент полезные продукты. Даже если некоторые из них просто модны и вполне заменяемы отечественными. Постепенно потребитель разберется, что к чему. Главное сейчас воспитать у покупателей привычку к полезным продуктам. А для этого они должны быть вкусными, интересными и привлекательными. И тут уж все средства хороши.

Чудеса науки

Если хочется экзотики, а принципы здорового питания еще не нашли отклик в душе, на помощь гурманам приходит наука. Она уж точно способна удивить и порадовать. Соседка моя на днях, вернувшись из магазина, испытала целую гамму чувств.

— Представляешь, купила в магазине картошку, клубни как у красной, — рассказывает соседка. — Стала ее чистить, резать, а она внутри… сине-фиолетовая! Как думаешь, выбросить или съесть?

Может, я отсталая. Но таких «сюрпризов» от нашего обычного в общем-то продуктового совершенно не ожидала. На всякий случай решила посоветоваться со специалистом. Биолог Сергей Савченко долго смеялся над нашим испугом. Оказалось, это чудо фиолетовое все-таки картофель. Только родом из Перу. Удивляться не стоит, поскольку его давно выращивают… в Тульской области.

— Сорт этот возник в результате двухсотлетней селекции, — говорит биолог. — Я уже такую покупал, пробовал. Обычный картофель, может, с повышенным содержанием крахмала. Ешьте, не бойтесь. В ней антиоксидантов много.

Оказывается, тренд на синий цвет, в том числе и продуктов, был объявлен в мире еще в начале нынешнего года. Вот только из-за пандемии до нас эта тенденция докатилась лишь недавно. В моде нынче синие сыроежки, сапфировая икра дикой креветки и даже бананы сорта «Голубая ява», которые выращивают на Гавайских островах, в Австралии и некоторых странах Азии.

Что уж удивляться совсем передовым достижениям научной мысли. В этом году власти Сингапура одобрили продажу в стране искусственно выращенного в лабораторных условиях мяса. По мнению международных экспертов, это событие стало главным в мире еды за последнее десятилетие.

— В мире уже давно успешно работают компании, создающие заменители традиционных продуктов, в том числе мяса на растительной основе, — комментирует диетолог Татьяна Моисеева. — Например, к 2025 году эксперты прогнозируют рост конкурентоспособности молока, полученного ферментативным способом. Сейчас это все кажется фантастикой, но прогресс ведь не стоит на месте. Так что еще лет через двадцать, вполне вероятно, меню наших праздничных столов кардинально изменится. А пока мы потихоньку привыкаем к пище здоровой и правильной. Думаю, на данный момент этого вполне достаточно. Для того чтобы не переесть и не нагрузить организм лишними килограммами, совсем не обязательно бежать в магазин за голубой креветкой. Вопрос ведь в том, чтобы не съесть лишнего и не делать из еды культ. Кстати, если уж говорить о модных в кулинарии цветах, то эндокринологи давно советуют, например, диабетикам, есть из синих тарелок. Это известный прием цветотерапии: синий снижает аппетит. Так что те, кто боится съесть в новогоднюю ночь лишнее, может попробовать накрыть стол посудой в этой цветовой гамме. Вреда уж точно не будет.

Советами, как не объесться в новогоднюю ночь, в этом году интернет запестрил тоже значительно раньше обычного. Просто потому, что и этим вопросом пользователи сети решили озадачиться заблаговременно. Но здоровое питание — это не только хорошая качественная еда с правильным сочетанием белков, жиров, углеводов. А Новый год, не будем лукавить, не самое популярное время для того, чтобы сесть на диету.

— Двигайтесь! — советует диетолог. — В будни и праздники. Больше бывайте на свежем воздухе, гуляйте с детьми, с пожилыми родственниками, друзьями и любимыми. Активная жизнь — обязательное условие для здорового образа жизни. Если переживать за каждый съеденный лишний кусочек вкусненького, то он не доставит вам удовольствия. А хорошее настроение ведь тоже обязательный атрибут праздника. Пир горой — хорошая традиция, но не стоит забывать и о том, что Новый год — это не только застолье.

КАК У НИХ

Во всем мире во время самоизоляции резко возросло количество поисковых запросов, связанных с ресторанными блюдами. При этом пользователи чаще искали рецепты: например, как приготовить гамбургер, испечь штрудель, самостоятельно сделать шоколад или банановый хлеб.

Во Франции популярностью пользовались блюда с углем (черная как смоль выпечка и овощи в хрустящем панцире). В Японии и Китае самой продаваемой сладостью стали «данго» — рисовые шарики, нанизанные на шпажки и политые сиропом.

В Америке интерес к домашнему хлебу был так высок, что осенью в ряде штатов в магазинах не хватало муки. А в Польше и Нидерландах вырос спрос на сублиматы, концентраты и сухие продуты, чаще всего на сухое молоко и экстракт ванили.

СТАТИСТИКА

Согласно опросу, проведенному на портале Rambler, встречать новогоднюю ночь дома в кругу семьи планируют 77 процентов респондентов. Аналитики также подсчитали, что в среднем по стране набор продуктов для приготовления стандартных угощений — салаты «Оливье», «Мимоза», «Селедка под шубой», тарталетки с икрой, горячие блюда, мандарины и соки — будет стоить около 6000 рублей.

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