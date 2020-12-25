Число стандартных товарных единиц на столичном портале поставщиков достигло миллиона
Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) на столичном портале поставщиков достиг одного миллиона позиций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
СТЕ является позицией каталога товаров, работ и услуг, размещенной на указанном портале. Каждая из единиц содержит максимально полную информацию о единичной позиции, а также изображение и уникальные характеристики конкретного товара или услуги.
По словам Ефимова, портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема, а каталог стандартных товарных единиц запущен в 2018 году.
— Сегодня на портале для заказчиков Москвы и еще 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций, из которых 485 тысяч были заведены в систему по результатам обработки заявок от поставщиков, — отметил заммэра.
Он пояснил, что всего в текущем году в каталог СТЕ было добавлено более половины существующего ассортимента — 678 тысяч позиций. Наиболее активными поставщиками по количеству добавленных в систему стандартных товарных единиц в 2020-м являются поставщики из Москвы и Подмосковья, Пермского края, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
В свою очередь преобладающими категориями товаров стали учебная литература, запчасти для автотранспорта, бытовая техника, электроника и многое другое.
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