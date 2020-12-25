Число стандартных товарных единиц на столичном портале поставщиков достигло миллиона

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Каталог стандартных товарных единиц (СТЕ) на столичном портале поставщиков достиг одного миллиона позиций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

СТЕ является позицией каталога товаров, работ и услуг, размещенной на указанном портале. Каждая из единиц содержит максимально полную информацию о единичной позиции, а также изображение и уникальные характеристики конкретного товара или услуги.

По словам Ефимова, портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема, а каталог стандартных товарных единиц запущен в 2018 году.

— Сегодня на портале для заказчиков Москвы и еще 36 регионов страны доступен один миллион уникальных позиций, из которых 485 тысяч были заведены в систему по результатам обработки заявок от поставщиков, — отметил заммэра.

Он пояснил, что всего в текущем году в каталог СТЕ было добавлено более половины существующего ассортимента — 678 тысяч позиций. Наиболее активными поставщиками по количеству добавленных в систему стандартных товарных единиц в 2020-м являются поставщики из Москвы и Подмосковья, Пермского края, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

В свою очередь преобладающими категориями товаров стали учебная литература, запчасти для автотранспорта, бытовая техника, электроника и многое другое.

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