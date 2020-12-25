Новые светофоры с квадратными секциями появились в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

Новые светофоры с квадратными секциями начали работу в Москве. Об этом сообщил в пятницу, 25 декабря, столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

— Квадратный светофор позволяет показать водителям любое другое изображение или сигнал. Например, разрешить одновременное движение пешеходов и транспорта на поворотах. Еще на нем есть камеры и датчики, измеряющие уровень выбросов в воздухе, — говорится в сообщении.

Необычные светофоры расположены в пяти местах столицы: на 1-й Тверской-Ямской улице, улицах Тестовской, Сергея Макеева, Зои и Александра Космодемьянских. Кроме того, их можно найти на Центральном проспекте в Зеленограде.

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