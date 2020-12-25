Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рустам Солнцев показал необычное фото Пугачевой и Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Рустам Солнцев показал необычное фото Пугачевой и Галкина

Никита Абрамов

Звезды

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился необычным фото певицы Аллы Пугачевой. Пост с фотографией он опубликовал в пятницу, 25 декабря, в своем Instagram-аккаунте.

— Алла и чувак из «Матрицы». Добрый день, — написал Солнцев под постом.

Некоторые подписчики выразили недовольство видом звезды в комментариях: «Кажется, фотка была сделана часов в пять утра. Иначе почему Алла такая потерянная?»; «Неужели заставляет переписывать на него все наследство?»

Читайте также: Медиум рассказала, какое будущее ждет детей Галкина и Пугачевой

Алла ПугачеваМаксим ГалкинРустам Солнцев
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте