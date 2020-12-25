Рустам Солнцев показал необычное фото Пугачевой и Галкина
Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев поделился необычным фото певицы Аллы Пугачевой. Пост с фотографией он опубликовал в пятницу, 25 декабря, в своем Instagram-аккаунте.
— Алла и чувак из «Матрицы». Добрый день, — написал Солнцев под постом.
Некоторые подписчики выразили недовольство видом звезды в комментариях: «Кажется, фотка была сделана часов в пять утра. Иначе почему Алла такая потерянная?»; «Неужели заставляет переписывать на него все наследство?»
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