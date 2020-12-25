Почти 100 человек спасли за 2020 год на железной дороге в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

С начала 2020 года на железной дороге Московской области спасены 95 человек. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в своем Telegram-канале.

— В Подмосковье в этом году на железной дороге спасено 95 жизней. Проводилась масштабная комплексная работа по снижению травматизма и смертности на железной дороге, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за 2020 год благоустроено 30 подходов к переходам и построено 1,5 километра ограждений, которые идут вдоль железнодорожных путей.

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