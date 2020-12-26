Доктор Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку

Доктор Александр Мясников призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки / Фото: youtube.com / О самом главном

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самую вредную, на его взгляд, для здоровья привычку.

— Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и, конечно, зимой, потому что зимой самое лучшее время, — сказал он в эфире канала «Россия 1» на программе «О самом главном».

Также врач призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму. Так, Мясников посоветовал при активной прогулке или катании на лыжах не одеваться слишком тепло, достаточно всего двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки. Иначе человеку может стать жарко, начнется потоотделение, и тогда есть риск переохладиться и заболеть при распахивании верхней одежды. Он отметил, что детей следует одевать по такому же принципу.

— Мы не зря говорим — на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный, — подчеркнул доктор.

Он добавил, что рекомендует надевать солнцезащитные очки даже в зимнее время.

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