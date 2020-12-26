Названы главные камни 2021 года

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Желтые сапфиры могут стать камнем 2021 года. Об этом сообщила геммолог, специалист по инвестированию в драгоценные камни, глава швейцарской компании Gem Project Ольга Бровчук.

— Одним из претендентов на звание камня 2021 года является желтый сапфир. Он широко представлен на рынке, имеет ровный красивый цвет и при этом стоит дешевле своего синего собрата, — сказала Ольга Бровчук.

Она отметила, что его выбору будет способствовать и тот факт, что цветом года был выбран желтый.

Специалист рассказала, что камнем 2020 года также стал сапфир. Он был востребован как на профессиональном рынке, так и на аукционном, передает РИА Новости.

Ольга Бровчук добавила, что принципиально вкусы покупателей не изменились. Редкие камни и украшения по-прежнему востребованы, несмотря на пандемию. При этом на рынке набирают популярность искусственно выращенные бриллианты, добавила эксперт.

Читайте также: Дорого и богато: что хотят на новый год знаки зодиака