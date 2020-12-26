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Наталья Сергунина: Электронные сервисы в Москве признаны одними из лучших
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Наталья Сергунина: Электронные сервисы в Москве признаны одними из лучших

Никита Абрамов

Город

Москву признали одним из лидеров в СНГ и ЕАЭС по качеству электронных сервисов. Об этом сообщила в пятницу, 25 декабря, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина.

Столица России вошла в число победителей XIII международного смотра-конкурса городских практик «Город, где хочется жить».

— Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход. Только тогда город будет развиваться сбалансированно, — комментирует Сергунина.

Дипломами конкурса отметили проекты: mos.ru, «Активный гражданин», «Наш город», «Московская электронная школа» и мобильное приложение «Моя Москва».

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технологииНаталья СергунинаМосква
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