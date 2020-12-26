Студенты вузов Москвы стали победителями проекта для предпринимателей Sprint Up

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве объявили имена победителей образовательного онлайн-проекта для молодых предпринимателей Sprint Up. В нем поучаствовали свыше 10 тысяч студентов и 100 вузов и колледжей. В финал вышли 15 лучших участников.

Победителями стали пять студентов столичных вузов.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, образовательный онлайн-проект продолжил программу по развитию молодежного предпринимательства.

— Для участников были разработаны видеолекции и интерактивные вебинары, мотивационная программа, предоставлялась обратная связь на выполненные задания. Все это помогло им в полной мере освоить азы предпринимательства, — сказал Фурсин.

Он отметил, что в 2021 году столица ждет роста активности молодежи, открытия новых стартапов. При этом город поддержит любые начинания.

Так, победителями стали Никита Рыбка из Московского политехнического университета, Олег Тарасов из НИТУ «МИСиС», студент Московского технического университета связи и информатики Михаил Шишлин и Полина Гуляева из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Приз зрительских симпатий вручили Александру Васильеву из НИТУ «МИСиС».

Они получили сертификаты на обучение в университете интернет-профессий «Нетология», а победителей Sprint Up также наградили ценными призами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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