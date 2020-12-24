Объявлены победители ежегодной программы «Развитие регионов. Лучшее для России – 2020»

Фото: пресс-служба Программы «Развитие регионов. Лучшее для России»

18 декабря были подведены итоги ежегодной Четвертой Программы «Развитие регионов. Лучшее для России», направленной на поиск наиболее эффективных практик регионального развития и создание плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

Экспертный совет Программы, в состав которого входят главы и представители более двадцати регионов России, определил лучшие региональные проекты в четырнадцати основных категориях.

Эксперты высоко оценили цифровые проекты российских и международных компаний, реализованные как в отдельных регионах, так и на федеральном уровне. В числе компаний-участников награды были удостоены: Dell Technologies, СберАналитика, компания «Биорг», ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ.

Старт многих digital-проектов в этом году был продиктован пандемией и резким переходом в онлайн многих сфер деятельности. «Проведение «Футбола для дружбы» в онлайн формате стало для нас трудоемким шагом, но необходимым и оправданным. С одной стороны, важно было сохранить ежегодное мероприятие, ожидаемое детьми всего мира. С другой - обеспечить равные для всех возможности в программе, которая несет в себе функции социального лифта и помогает ребятам найти свой путь в жизни. Новые онлайн-шоу, запуск игрового приложения, проведение дискуссий и зрелищных трансляций в прямом эфире, включая глобальный мастер-класс с постановкой рекорда Гиннеса – все это казалось едва ли возможным в начале пути. Но, выходит, что вместе сотнями неравнодушных профессионалов в разных странах и вместе с тысячами влюблённых в футбол юных участников программы мы готовы объединять мир в любом формате!», - поделился эмоциями Глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Владимир Серов.

На сегодняшний день основная тенденция для лидеров бизнеса - создание видения в долгосрочной перспективе, его развитие и определение таких действий в настоящем, которые обеспечат претворение этого видения в будущем. Так, победителями, успешно реализующими стратегию с учетом реалий в этом году стали: Капитал Лайф Страхование Жизни, ГК TWINO, IDMSB (группа IDF Eurasia), ФМ Ложистик, сеть магазинов Fix Price, ФИНАМ, Зетта Страхование, Сбербанк, Дирекция скоростного сообщения - филиал ОАО «РЖД».

Генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич прокомментировал высокую оценку деятельности агентской сети компании во всех регионах страны: «Для нашей компании рост агентской сети является приоритетным направлением развития. Минувшей весной к нашей команде присоединилось более тысячи человек по всей стране, которые получили новую профессию и нашли свое призвание – помогать людям и делать их жизнь лучше и безопаснее. Мы наблюдаем растущий спрос на профессию финансового консультанта со стороны представителей туризма, ресторанного бизнеса, розничной торговли и других – и всегда рады видеть в нашей компании людей самого разного возраста, социального статуса и опыта».

Одно из приоритетных направлений Программы -выявление лучших региональных практик, направленных на решение острых социально-экономических проблем. Лучшими в реализациитакихпроектов в этом году признаны: СУЭК, Леруа Мерлен Восток, ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ, Мечел, ЭГИС-РУС, Сбербанк, Агентство инноваций Москвы.

Малый бизнес как никто другой пострадал от последствий пандемии, неожиданно столкнувшись с необходимостью выживания, и масштаб потерь малых предпринимателей напрямую зависел от своевременной поддержки региональных властей. «Онлайн-агрегатор «Сделано в Красногорске» – это поддержка для предпринимателей. Мы запустили его в апреле, чтобы горожане познакомились с теми, кто работает совсем рядом и, находясь на самоизоляции, смогли заказывать товары местного производства с доставкой и пользоваться услугами, к примеру, образовательных центров, в режиме онлайн. С тех пор количество резидентов платформы «Сделано в Красногорске» возросло в разы, сервисом пользуются тысячи красногорцев», - рассказала об одной из таких мер поддержки глава городского округа Красногорск Московской области Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна, удостоенная награды в номинации за «Личный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в период пандемии».

В этом году итоги Программы были подведены в онлайн-формате. Организатор Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» – Фонд «Социальные проекты», основным видом деятельности которого являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятия.

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