Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Объявлены победители ежегодной программы «Развитие регионов. Лучшее для России – 2020»
Фото: пресс-служба Программы «Развитие регионов. Лучшее для России»

Объявлены победители ежегодной программы «Развитие регионов. Лучшее для России – 2020»

Оксана Васильева

Общество

18 декабря были подведены итоги ежегодной Четвертой Программы «Развитие регионов. Лучшее для России», направленной на поиск наиболее эффективных практик регионального развития и создание плодотворного сотрудничества бизнеса, общества и власти.

Экспертный совет Программы, в состав которого входят главы и представители более двадцати регионов России, определил лучшие региональные проекты в четырнадцати основных категориях.

Эксперты высоко оценили цифровые проекты российских и международных компаний, реализованные как в отдельных регионах, так и на федеральном уровне. В числе компаний-участников награды были удостоены: Dell Technologies, СберАналитика, компания «Биорг», ПАО «Газпром» и Коммуникационное агентство АГТ.

Старт многих digital-проектов в этом году был продиктован пандемией и резким переходом в онлайн многих сфер деятельности. «Проведение «Футбола для дружбы» в онлайн формате стало для нас трудоемким шагом, но необходимым и оправданным. С одной стороны, важно было сохранить ежегодное мероприятие, ожидаемое детьми всего мира. С другой - обеспечить равные для всех возможности в программе, которая несет в себе функции социального лифта и помогает ребятам найти свой путь в жизни. Новые онлайн-шоу, запуск игрового приложения, проведение дискуссий и зрелищных трансляций в прямом эфире, включая глобальный мастер-класс с постановкой рекорда Гиннеса – все это казалось едва ли возможным в начале пути. Но, выходит, что вместе сотнями неравнодушных профессионалов в разных странах и вместе с тысячами влюблённых в футбол юных участников программы мы готовы объединять мир в любом формате!», - поделился эмоциями Глобальный директор Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы» Владимир Серов.

На сегодняшний день основная тенденция для лидеров бизнеса - создание видения в долгосрочной перспективе, его развитие и определение таких действий в настоящем, которые обеспечат претворение этого видения в будущем. Так, победителями, успешно реализующими стратегию с учетом реалий в этом году стали: Капитал Лайф Страхование Жизни, ГК TWINO, IDMSB (группа IDF Eurasia), ФМ Ложистик, сеть магазинов Fix Price, ФИНАМ, Зетта Страхование, Сбербанк, Дирекция скоростного сообщения - филиал ОАО «РЖД».

Генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич прокомментировал высокую оценку деятельности агентской сети компании во всех регионах страны: «Для нашей компании рост агентской сети является приоритетным направлением развития. Минувшей весной к нашей команде присоединилось более тысячи человек по всей стране, которые получили новую профессию и нашли свое призвание – помогать людям и делать их жизнь лучше и безопаснее. Мы наблюдаем растущий спрос на профессию финансового консультанта со стороны представителей туризма, ресторанного бизнеса, розничной торговли и других – и всегда рады видеть в нашей компании людей самого разного возраста, социального статуса и опыта».

Одно из приоритетных направлений Программы -выявление лучших региональных практик, направленных на решение острых социально-экономических проблем. Лучшими в реализациитакихпроектов в этом году признаны: СУЭК, Леруа Мерлен Восток, ЭНВИРО-ХЕМИ ГмбХ, Мечел, ЭГИС-РУС, Сбербанк, Агентство инноваций Москвы.

Малый бизнес как никто другой пострадал от последствий пандемии, неожиданно столкнувшись с необходимостью выживания, и масштаб потерь малых предпринимателей напрямую зависел от своевременной поддержки региональных властей. «Онлайн-агрегатор «Сделано в Красногорске» – это поддержка для предпринимателей. Мы запустили его в апреле, чтобы горожане познакомились с теми, кто работает совсем рядом и, находясь на самоизоляции, смогли заказывать товары местного производства с доставкой и пользоваться услугами, к примеру, образовательных центров, в режиме онлайн. С тех пор количество резидентов платформы «Сделано в Красногорске» возросло в разы, сервисом пользуются тысячи красногорцев», - рассказала об одной из таких мер поддержки глава городского округа Красногорск Московской области Хаймурзина Эльмира Абдулбариевна, удостоенная награды в номинации за «Личный вклад в развитие малого и среднего предпринимательства в период пандемии».

В этом году итоги Программы были подведены в онлайн-формате. Организатор Программы «Развитие регионов. Лучшее для России» – Фонд «Социальные проекты», основным видом деятельности которого являются исследования в области социальных проблем, а также организация и проведение общественно-значимых мероприятия.

Читайте также: Проекты десяти волонтеров Москвы заняли призовые места на всероссийском конкурсе

регионы Россиинаграждения и премиипрофессиональная премия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Праздники объединяют даже на расстоянии

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте