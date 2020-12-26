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Четырех человек задержали в Махачкале по подозрению в планировании взрыва
Фото: ФСБ РФ

Четырех человек задержали в Махачкале по подозрению в планировании взрыва

Виктория Родимкина

Происшествия

Уголовное дело возбудили после задержания четырех подозреваемых в планировании взрыва в Дагестане. Об этом сообщает ЦОС ФСБ в субботу, 26 декабря.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны 25 декабря. Они являются членами запрещенной в России группировки — «Исламское государство»*. Предварительно установлено, что подозреваемые хотели подорвать взрывное устройство около одного из административных зданий правоохранительных органов.

СК возбудил дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Правоохранители проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия.

В ведомстве добавили, что дело может быть переквалифицировано по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц».

При этом в ФСБ подчеркнули, что личности задержанных не разглашаются в интересах следствия, передает РИА Новости.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.

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угроза взрываРеспублика ДагестанФСБ РФ
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