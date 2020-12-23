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Суд приговорил к более 5 годам фигуранта террористической ячейки в калмыкской колонии
Фото: twitter.com/mfame_guru

Суд приговорил к более 5 годам фигуранта террористической ячейки в калмыкской колонии

Юлия Курганова

Происшествия

Южный окружной военный суд во вторник, 22 декабря, приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии особого режима одного из фигурантов дела о террористической ячейке в одной из колоний в Калмыкии 31-летнего Михаила Жигунова. Приговор в законную силу пока не вступил. Об этом сообщил журналистам представитель суда, передает портал «Кавказский узел».

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в марте 2015 года Жигунов, который отбывал наказание в ИК-2 в Калмыкии, вступил в состав действовавшего на территории колонии террористического сообщества. Он стал обучаться арабскому языку, проходить идеологическую подготовку по экстремистской литературе.

Суд установил, что в октябре 2016 года руководитель террористического сообщества назначил Жигунова ответственным за соблюдение порядка и разрешение конфликтов между осужденными.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Участие в террористическом сообществе».

Ранее сообщалось, что по делу о создании террористической организации в колонии ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Калмыкии проходят 22 человека, пять из них были задержаны, остальные отбывают наказание или умерли. Также уголовные дела возбудили против начальника колонии, где обнаружили ячейку террористов, и его экс-заместителя.

По данным следователей, в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов создал на территории колонии террористическую ячейку. После выхода из тюрьмы в 2015 году он был ликвидирован. В составе террористического сообщества находились более 100 заключенных.

На данный момент по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 44 лица, добавили в ведомстве.

Ранее во время обыска в колонии была найдена и изъята экстремистская литература и символика «Исламского государства»*.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.

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