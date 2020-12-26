Архитектурные объекты Москвы поздравят горожан с Новым годом

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В столице с 26 декабря стартует новогодний проект «Фундаментальные открытки, или С Новым годом «по-домашнему». В его рамках шесть «оживших» достопримечательностей поздравят москвичей с праздником. Об этом сообщает пресс-служба агентства инноваций Москвы в субботу, 26 декабря.

На фасаде Цифрового делового пространства до 10 января 2021 года будут размещены анимированные открытки, увидеть их также можно будет на сайте.

Так, поздравления подготовили Цифровое деловое пространство, Красный Октябрь, памятник-монумент покорителям космоса на ВДНХ, особняк Арсения Морозова, сталинская высотка на Кутузовском проспекте и жилые дома на Октябрьском поле.

Анимированные работы подготовили студенты Московской школы кино, уточнили в пресс-службе.

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