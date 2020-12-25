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Огромный заяц-робот «поменял» звезду на Спасской башне Кремля в честь Нового года
Фото: instagram.com/jilrock1

Огромный заяц-робот «поменял» звезду на Спасской башне Кремля в честь Нового года

Виктория Федотова

Технологии

В Сети набирает популярность ролик, сделанный фильммейкером Александром Ивановым. На кадрах видно, как пугающий многих в детстве робот-заяц из мультфильма «Ну, погоди!» подходит к Спасской башне московского Кремля и меняет башенку на золотую со словами: «Раз, два, три, елочка, гори!»

Он поздравляет людей с Новым годом, говорит «заяц — волк» и уходит. Рядом с ним кружат несколько вертолетов, а очевидец хватается за голову.

— Пусть в Новом году нейропротезы не подвисают, когда подносишь ложку оливье ко рту, биопроцессор не сгорал, когда заходишь в тик-ток, а наноокуляры видели номер трамвая за 80 километров! — написал Иванов на своей странице в Instagram.

В комментариях пользователи похвалили автора за идею.

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