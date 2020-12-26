Эксперт оценил, насколько опасно пользоваться смартфоном во время его зарядки

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Во время зарядки мобильного телефона происходит нагревание зарядного элемента, поэтому с точки зрения безопасности лучше отсоединить смартфон на время разговора или говорить по громкой связи. Об этом рассказал директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

Он отметил, что из-за частого использования смартфона его приходится заряжать несколько раз за день. При этом у всех телефонов есть функция быстрой зарядки, когда за 15 минут может восстановиться около четверть заряда.

При этом при использовании заряжающегося устройства его лучше не подносить к уху, а говорить по громкой связи.

— По крайней мере, в этом случае вы не будете держать его в руках, это с точки зрения безопасности гораздо лучше, — цитирует Кускова агентство «Прайм».

Он отметил, что использование подключенного к зарядному устройству смартфона удлиняет процесс его зарядки.

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