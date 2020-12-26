Назван самый популярный в России смартфон в 2020 году

Фото: facebook.com/apple

Самым продаваемым смартфоном в России в этом году стал 64-гигабайтный Samsung Galaxy A51. В пятерку также попали модели Samsung Galaxy A10, Galaxy A01, iPhone 11 и Samsung Galaxy A51, оснащенный 128 Гигабайтами памяти. Об этом сообщили в одной из крупных сетей по продаже электроники.

Так, по данным ритейлера, в 2020 году относительно прошлого года продажи смартфонов в стране увеличились на четыре процента в количестве и на 15 процентов — в денежном выражении.

Также в число наиболее популярных среди покупателей брендов смартфонов входят Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.

Эксперты отметили, что в этом году одним из трендов стал высокий спрос на флагманские устройства, которые стоят дороже 50 тысяч рублей. Помимо очевидных технических характеристик, россияне обращают внимание на NFC, eSIM и биометрию, передает «Российская газета».

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