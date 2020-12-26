Более 200 тысяч раз эвакуировали автомобили в Москве с начала года

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

В Москве с начала 2020 года автомобили за нарушение правил парковки эвакуировали более 205,5 тысячи раз. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале в субботу, 26 декабря.

При этом чаще всего водители неправильно парковались на проспекте Мира. Оттуда за год было эвакуировано 3,7 тысячи автомобилей. Также водители часто паркуются в запрещенных местах около Рижского рынка, ВДНХ, около Ботанического сада МГУ.

В пресс-службе дептранса добавили, что припаркованная в запрещенном месте машина может спровоцировать аварию, помешать проезду скорой или мешать пешеходам, поэтому транспорт перемещают на спецстоянки.

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