Около трех тысяч волонтеров помогают заботиться о животных в приютах Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около трех тысяч волонтеров помогают заботиться о животных в московских приютах, сообщила пресс-служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В городе на сегодняшний день работают 13 муниципальных приютов для животных. В них живут около 17 тысяч собак и кошек. За животными ухаживают ветеринары, специалисты по уходу и социализации. Собаки и кошки несколько раз в день получают еду и воду.

— Большую работу проводят волонтеры — почти три тысячи добровольцев регулярно навещают животных, помогая им социализироваться, чтобы подготовить к передаче в добрые руки. Они приучают собак к поводку, играют с кошками, угощают животных лакомствами и ищут для них новый дом, — рассказали в пресс-службе.

Волонтеры следят и за тем, в какую семью попадают подопечные. Потенциальные владельцы должны пройти собеседование, поближе познакомиться с животным, а также заключить договор опеки.

В первое время хозяева отправляют фотографии питомцев волонтерам, чтобы те следили за адаптацией животного. Собак и кошек, помимо волонтеров, навещают школьники и студенты, а также коллективы различных предприятий, передает РИА Новости.

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