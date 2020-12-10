«Правовая яма»: зоозащитники рассказали, как решить проблему выброшенных на улицу питомцев

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Электронные услуги внедряются в столице все активнее, чему поспособствовала пандемия коронавируса. В этот раз автоматизация добралась до ветеринарии. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил регламент работы информационной системы для поиска пропавших животных «ВетАС». «Вечерняя Москва» рассказывает, что известно о нововведении.

Как сообщают столичные власти, у «ВетАС» достаточно обширные функции. Они не ограничиваются «потеряшками». Система предназначена для автоматизации деятельности городского Комитета ветеринарии и подведомственных ему организаций. Также с ее помощью будут вестись электронные амбулаторные карты животных, учет и регистрация питомцев. Кроме того, появится возможность дистанционной записи своих любимцев на прием к врачу.

Владельцев животных будут уведомлять о необходимости профилактических мероприятий наподобие плановой вакцинации и контролировать их своевременное проведение. Информировать собственников планируют при помощи электронной почты, СМС и личного кабинета на сайте mos.ru.

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Система «ВетАС» также позволит найти пропавших животных, поскольку в ней ведется реестр приютов, куда они попадают. И если питомец зарегистрирован, потерялся и его отловили, хозяина найдут гораздо быстрее, чем раньше, поскольку при регистрации на собаку или кошку, например, ставится уникальный идентификатор — чип или клеймо. Таким образом, печальные объявления в стиле «Пропала любимица всей семьи…» постепенно уйдут в прошлое или, по крайней мере, оперативно станут терять свою актуальность.

Базы данных с домашними питомцами в столице уже существуют. В них присутствуют сведения о 618 023 собаках и кошках. Также к «Ветеринарной автоматизированной системе» подключены все 26 государственных ветеринарных клиник Москвы, в которых работают 700 различных специалистов.

Зоозащитники, опрошенные «ВМ», намерения мэрии по внедрению «ВетАС», в том числе для поиска потерявшихся животных, поддержали, однако у них возникли вопросы, связанные с федеральным законодательством. По их словам, оно пока несовершенно.

— Инициатива прекрасная. Но у нас нет обязательного чипирования, ответственности за отсутствие чипа и ответственности за выброс животного. Ну, допустим, нашли даже чипированное животное, подобрали его волонтеры, а хозяин сказал, что ему оно больше не нужно. У нас правовая яма как в вопросах ветеринарного обслуживания, так и общественного обращения с питомцами. Идея автоматизировать процессы — замечательная, но без изменений в Кодексе об административных правонарушениях о внесении ответственности за выброс животного и отсутствие регистрации это все работать не будет, — рассказала директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

Она также констатировала, что в масштабах Москвы 618 тысяч занесенных в базу животных — это мало, с учетом того, что в среднем в России один питомец на семью из трех человек. Возможно, когда данные станут более полными, мы сможем «лучше воспользоваться плодами столь полезных инициатив».

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина придерживается похожей точки зрения.

— Сами начинания прекрасны, выше всяких похвал. Но для того чтобы все «потеряшки» находили свой дом, регистрация и обязательная идентификация по каким-либо приметам — чипу или клейму — должны стать повсеместными, обязательными, хотя бы для собак. Кошки чаще не выходят на улицу, — отметила собеседник «ВМ».

Тем не менее зоозащитник резюмировала, что в любом случае все, что делается на благо животных, — это хорошо. И так или иначе позволяет им вернуться домой.

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