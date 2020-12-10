«Правовая яма»: зоозащитники рассказали, как решить проблему выброшенных на улицу питомцев
Электронные услуги внедряются в столице все активнее, чему поспособствовала пандемия коронавируса. В этот раз автоматизация добралась до ветеринарии. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил регламент работы информационной системы для поиска пропавших животных «ВетАС». «Вечерняя Москва» рассказывает, что известно о нововведении.
Как сообщают столичные власти, у «ВетАС» достаточно обширные функции. Они не ограничиваются «потеряшками». Система предназначена для автоматизации деятельности городского Комитета ветеринарии и подведомственных ему организаций. Также с ее помощью будут вестись электронные амбулаторные карты животных, учет и регистрация питомцев. Кроме того, появится возможность дистанционной записи своих любимцев на прием к врачу.
Владельцев животных будут уведомлять о необходимости профилактических мероприятий наподобие плановой вакцинации и контролировать их своевременное проведение. Информировать собственников планируют при помощи электронной почты, СМС и личного кабинета на сайте mos.ru.
Система «ВетАС» также позволит найти пропавших животных, поскольку в ней ведется реестр приютов, куда они попадают. И если питомец зарегистрирован, потерялся и его отловили, хозяина найдут гораздо быстрее, чем раньше, поскольку при регистрации на собаку или кошку, например, ставится уникальный идентификатор — чип или клеймо. Таким образом, печальные объявления в стиле «Пропала любимица всей семьи…» постепенно уйдут в прошлое или, по крайней мере, оперативно станут терять свою актуальность.
Базы данных с домашними питомцами в столице уже существуют. В них присутствуют сведения о 618 023 собаках и кошках. Также к «Ветеринарной автоматизированной системе» подключены все 26 государственных ветеринарных клиник Москвы, в которых работают 700 различных специалистов.
Зоозащитники, опрошенные «ВМ», намерения мэрии по внедрению «ВетАС», в том числе для поиска потерявшихся животных, поддержали, однако у них возникли вопросы, связанные с федеральным законодательством. По их словам, оно пока несовершенно.
— Инициатива прекрасная. Но у нас нет обязательного чипирования, ответственности за отсутствие чипа и ответственности за выброс животного. Ну, допустим, нашли даже чипированное животное, подобрали его волонтеры, а хозяин сказал, что ему оно больше не нужно. У нас правовая яма как в вопросах ветеринарного обслуживания, так и общественного обращения с питомцами. Идея автоматизировать процессы — замечательная, но без изменений в Кодексе об административных правонарушениях о внесении ответственности за выброс животного и отсутствие регистрации это все работать не будет, — рассказала директор фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.
Она также констатировала, что в масштабах Москвы 618 тысяч занесенных в базу животных — это мало, с учетом того, что в среднем в России один питомец на семью из трех человек. Возможно, когда данные станут более полными, мы сможем «лучше воспользоваться плодами столь полезных инициатив».
Президент фонда помощи «Забытые животные» Анастасия Комагина придерживается похожей точки зрения.
— Сами начинания прекрасны, выше всяких похвал. Но для того чтобы все «потеряшки» находили свой дом, регистрация и обязательная идентификация по каким-либо приметам — чипу или клейму — должны стать повсеместными, обязательными, хотя бы для собак. Кошки чаще не выходят на улицу, — отметила собеседник «ВМ».
Тем не менее зоозащитник резюмировала, что в любом случае все, что делается на благо животных, — это хорошо. И так или иначе позволяет им вернуться домой.
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