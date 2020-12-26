Дептранс опубликовал фотографии со строительства станции «Рижская» БКЛ

Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

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В столице продолжаются мероприятия по строительству станции «Рижская» Большой Кольцевой линии (БКЛ). Фотографии с места проведения работ опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как специалисты выполняют работы в тоннеле будущей станции. На одном из снимков расположен будущий центральный зал станции.

Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Напомним, что станция «Рижская» Московского метрополитена закрыта на год из-за ремонта. Для удобства пассажиров организованы бесплатные автобусы от станции «Рижская» до «Проспекта Мира». Также горожане могут воспользоваться соседними станциями «Проспект Мира», «Алексеевская» и «Марьина Роща» и станцией «Рижская» Московского центрального диаметра.

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