Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дептранс опубликовал фотографии со строительства станции «Рижская» БКЛ
Фото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Дептранс опубликовал фотографии со строительства станции «Рижская» БКЛ

Кирилл Николаев

Город
метро РижскаяКарта всех событий

В столице продолжаются мероприятия по строительству станции «Рижская» Большой Кольцевой линии (БКЛ). Фотографии с места проведения работ опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, как специалисты выполняют работы в тоннеле будущей станции. На одном из снимков расположен будущий центральный зал станции.

Дептранс опубликовал фотографии со строительства станции «Рижская» БКЛФото: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Напомним, что станция «Рижская» Московского метрополитена закрыта на год из-за ремонта. Для удобства пассажиров организованы бесплатные автобусы от станции «Рижская» до «Проспекта Мира». Также горожане могут воспользоваться соседними станциями «Проспект Мира», «Алексеевская» и «Марьина Роща» и станцией «Рижская» Московского центрального диаметра.

Читайте также: Завершен правый тоннель соединительной ветки между БКЛ и депо «Замоскворецкое»

БКЛМосквастроительство
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте