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Завершен правый тоннель соединительной ветки между БКЛ и депо «Замоскворецкое»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Завершен правый тоннель соединительной ветки между БКЛ и депо «Замоскворецкое»

Юлия Ямпольская

Город

Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля соединительной ветки между Большой кольцевой линией (БКЛ) метро и электродепо «Замоскворецкое». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Марина» возвел правый тоннель длиной 824 метра от площадки, которая располагается около электродепо «Замоскворецкое».

По словам руководителя строительного комплекса, трасса тоннеля прошла на глубине от пяти до 22 метров под Варшавским шоссе и Чонгарским бульваром.

Ранее сообщалось, что семь станций и 17,9 километра линий метро построили в Москве в 2020 году, еще 11 новых станций будет построено в следующем году.

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