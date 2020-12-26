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Полиция изъяла оружие и боеприпасы из квартиры на северо-востоке Москвы
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Полиция изъяла оружие и боеприпасы из квартиры на северо-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Гостиничная улица Карта всех событий

Сотрудники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасов из квартиры на северо-востоке столицы. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Оружие и боеприпасы были обнаружены в квартире жителя одного из домов на улице Гостиничной. Полицейские изъяли пистолет, револьвер, магазин, два ствола, а также 14 спортивно-охотничьих пистолетных патронов для спортивно-охотничьего оружия, 157 спортивно-охотничьих пистолетных патронов для спортивных пистолетов, 220 патронов для карабинов и другого нарезного огнестрельного оружия и один патрон для гладкоствольных ружей.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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оружие и боеприпасыМоскваполиция
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