Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Махачкале
ФСБ России распространила кадры задержания террористов, которые планировали теракт в Махачкале.
На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проникают в квартиру, задерживают подозреваемых. В материале также есть фото изъятого у задержанных оружия.
Ранее сообщалось, что члены запрещенной в России группировки «Исламское государство»* были задержаны 25 декабря. Предварительно, задержанные хотели подорвать взрывное устройство около одного из административных зданий правоохранительных органов.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.
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