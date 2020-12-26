Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Махачкале

Фото: ФСБ РФ

ФСБ России распространила кадры задержания террористов, которые планировали теракт в Махачкале.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проникают в квартиру, задерживают подозреваемых. В материале также есть фото изъятого у задержанных оружия.

Ранее сообщалось, что члены запрещенной в России группировки «Исламское государство»* были задержаны 25 декабря. Предварительно, задержанные хотели подорвать взрывное устройство около одного из административных зданий правоохранительных органов.

Видео: ФСБ РФ

В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года, запрещена в России.

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