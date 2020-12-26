Алексей Панин рассказал про свой дом в Испании

Фото: www.instagram.com/alexeypanin777/

Актер Алексей Панин выложил в своем YouTube-канале видео «Один день в Испании», где продемонстрировал свой дом и быт.

Панин уехал из России в Испанию, где поселился в обычной многоэтажке. Пол в его квартире выложен плиткой, а стены покрашены в белый цвет. Все эти меры спасают от жары.

По словам актера, он не пожалел о том, что уехал из России, но и в Испании есть вещи, которые его не устраивают.

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