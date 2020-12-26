Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили на сайте МЧС России по Республике Башкортостан.

Инцидент произошел на улице Ленина в деревне Акбулатово Федоровского района республики. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. При ликвидации огня были обнаружены тела двоих мужчин 1961 и 1959 годов рождения, а также женщины 1931 года рождения.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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