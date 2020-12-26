Клинический психолог рассказал об опасности дневного сна

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Попытки доспать днем увеличивают возможность ночных кошмаров. Об этом сообщил кандидат психологических наук, сомнолог, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

— Дневной сон обязательно следует исключить. Если вздремнете днем, это собьет цикл бодрствования. Произойдет инверсия ритма, нервная система не поймет, зачем ей спать ночью. И если днем вы доспите, доберете часы, то такой сон, конечно, освежит вас в дневное время, но вероятность того, что ночью будут тревожные сновидения, кошмары, поверхностный сон, увеличивается до 80 процентов, – цитирует Мелехина агентство городских новостей «Москва».

Также сомнолог отметил, что для бодрости и преодоления сонливого состояния следует заниматься физическими упражнениями и использовать больше источников света.

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