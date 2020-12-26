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Клинический психолог рассказал об опасности дневного сна
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Клинический психолог рассказал об опасности дневного сна

Никита Абрамов

Здоровье

Попытки доспать днем увеличивают возможность ночных кошмаров. Об этом сообщил кандидат психологических наук, сомнолог, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин.

— Дневной сон обязательно следует исключить. Если вздремнете днем, это собьет цикл бодрствования. Произойдет инверсия ритма, нервная система не поймет, зачем ей спать ночью. И если днем вы доспите, доберете часы, то такой сон, конечно, освежит вас в дневное время, но вероятность того, что ночью будут тревожные сновидения, кошмары, поверхностный сон, увеличивается до 80 процентов, – цитирует Мелехина агентство городских новостей «Москва».

Также сомнолог отметил, что для бодрости и преодоления сонливого состояния следует заниматься физическими упражнениями и использовать больше источников света.

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