Коронавирусная паранойя: сомнолог объяснила связь COVID-19 с бессонницей

Кадр из фильма «Крепкий сон» / 2011

Одним из негативных последствий коронавирусной инфекции может стать бессонница. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Софья Черкашина.

По ее словам, из-за коронавируса у человека слабеют защитные функции организма, болезнь сказывается на иммунной системе и нарушает привычные биоритмы.

— Болезнь оказывает не только негативное физическое воздействие, но и влияет не самым лучшим образом на психологические здоровье пациента. Это приводит к тому, что у человека развивается депрессивное состояние, которое нарушает режим сна. Пациент может всю ночь не спать и только с приходом нового астрономического дня смыкать глаза. В итоге у него меняется образ жизни: ночью он бодрствует, а утром спит, — сказал Черкашина.

Подобный режим, как уточнила врач, приводит к тому, что мозг во время дневного сна начинает активно работать, а весь остальной организм продолжает спать.

— Организм перестраивается, иначе начинают работать органы пищеварения, почки продолжают функционировать, как во время отдыха. Происходит сбивка, нарушается гигиена сна. И организм после пробуждения похож больше на расстроенное пианино. Как мы понимаем, от такого инструмента нет смысла ждать нормального звучания. Так и у расстроенного организма не будет слаженной работы внутренних органов и органов выделительной системы, — объяснила эксперт.

Она отметила, что нарушенный биоритм не позволит человеку быть в течение суток продуктивным, он начнет хуже переносить физические нагрузки, появятся проблемы с аппетитом.

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Бессонница, по словам Черкашиной, может возникнуть также у тех людей, которые еще не болели коронавирусной инфекцией, но переживают из-за риска быть зараженным.

— У многих имеется страх, что они могут заболеть COVID-19. Стресс — прямой путь к плохому сну и снижению иммунитета, — сказала она.

Чтобы избежать «возникновения такой паранойи», эксперт рекомендует соблюдать все меры безопасности и гигиену сна.

— Нужно бояться нарушить привычный цикл, по которому ваш организм привык жить. Если вы будете ложиться в одно и то же время, уменьшите употребление бодрящих напитков в вечерние часы, будете грамотно распределять свой день и не перетруждаться, тогда и иммунитет будет работать правильно. А хорошая «иммунка» позволит даже при заражении коронавирусом перенести болезнь в легкой форме, — заявила Черкашина.

Собеседница «ВМ» также отметила, что нарушение сна может быть связано с долгим нахождением в постели после пробуждения.

— Если в докарантинный период опочивальня служила местом отдыха, то теперь люди, не выходя из постели, учатся, работают, отдыхают, кушают и читают. В период самоизоляции все практически переместились на постоянное место жительства в кровать, — сказала сомнолог.

Мозг, по словам врача, очень быстро запоминает, что, когда человек находится в кровати, он в ней может не спать. Таким образом, сама постель и спальня становятся фактором активизации, а не фактором отдыха.

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