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Около 10 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Около 10 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Лухмановская улица, 17 Карта всех событий

В квартире жилого дома на востоке столицы возник пожар. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Лухмановская, дом 17. В квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила десять квадратных метров.

Возгорание ликвидировано. В целях безопасности были эвакуированы около десяти жильцов. По данным агентства городских новостей «Москва», в результате инцидента пострадал один человек.

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МЧСМосквапожар
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