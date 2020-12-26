Около 10 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на востоке Москвы
Россия, Москва, Лухмановская улица, 17 Карта всех событий
В квартире жилого дома на востоке столицы возник пожар. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу улица Лухмановская, дом 17. В квартире загорелись личные вещи и мебель. Площадь пожара составила десять квадратных метров.
Возгорание ликвидировано. В целях безопасности были эвакуированы около десяти жильцов. По данным агентства городских новостей «Москва», в результате инцидента пострадал один человек.
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