«Мне казалось, что она стерва»: Кадони рассказал о работе с Бородиной

Фото: instagram.com/domkadoni

Ведущий Влад Кадони признался, что вначале опасался работать с Ксенией Бородиной в проекте «Дом-2». Об этом актер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Однако Кадони быстро подружился с ведущей проекта.

— Мне казалось, что она стерва, которая откусит мне голову, если услышит что-то не то. Бескомпромиссная и эгоистичная. Она стала главным открытием на «Доме-2». Она открыто заявила, что ей нравится со мной работать. Неожиданно мы сошлись в чувстве юмора, — написал ведущий под постом.

Также Влад отметил, что Бородина жертвовала своими интересами ради помощи ему, разбирала его проблемы и звонила ночью с поддержкой.

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