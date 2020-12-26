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Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину во дворе жилого дома в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину во дворе жилого дома в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, улица Академика Арцимовича, 22/19 Карта всех событий

Автомобиль наехал на пешехода во дворе жилого дома юго-западе столицы. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на улице Академика Арцимовича во дворе дома 22/19. В результате погибла пожилая женщина.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать скоростной режим во дворах домов.

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