«Только притворяется новым»: Ксения Собчак высмеяла Анастасию Костенко

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Модель Анастасия Костенко поделилась своим фото в купальнике с отдыха, чем вызвала бурное обсуждение в сети. Часть поклонников девушки уверены, что этот купальник она уже демонстрировала, а сейчас просто перекрасила его в фотошопе. Об этом в пятницу, 26 декабря, сообщил StarHit.

Ксения Собчак также отметила, что это не похоже на новый купальник.

— Почему то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять, – пишет звезда.

Костенко в ответ на обвинения заявила, что покупала оба купальника в одном месте.

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