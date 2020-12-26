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Тайные комнаты с посетителями обнаружили при повторной проверке московского бара
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Тайные комнаты с посетителями обнаружили при повторной проверке московского бара

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Петровка, 20/1 Карта всех событий

В ходе повторной проверки одного столичного бара были обнаружены тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00 по московскому времени. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, повторная проверка заведения прошла в ночь на субботу, 26 декабря. У сотрудников полиции и ОАТИ имелась информация о находящихся внутри посетителях. В результате в ранее закрытых помещениях были найдены порядка 70 человек. Площадь комнат была настолько маленькой, что некоторые люди сидели друг у друга на коленях. Это нарушает меры противопожарной и санитарной безопасности.

Бару грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, сообщает РИА Новости.

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