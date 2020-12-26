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МВД и МЧС по Москве опровергли информацию о срабатывании взрывпакета
Фото: depositphotos.com

МВД и МЧС по Москве опровергли информацию о срабатывании взрывпакета

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 3 Карта всех событий

Пресс-служба МВД России по Москве опровергла появившуюся в СМИ информацию о взрыве около Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в субботу, 26 декабря.

Отмечается, что на место выезжали сотрудники полиции. Они не нашли подтверждений данной информации.

Сведения о взрыве также опровергли в пресс-службе МЧС России по Москве.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина подорвал взрывпакет около театра на Садовой-Самотечной улице в Москве.

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