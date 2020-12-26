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Движение грузовиков и автобусов ограничили в Татарстане из-за метели
Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Движение грузовиков и автобусов ограничили в Татарстане из-за метели

Никита Абрамов

Общество

В Татарстане временно ограничили движение грузовиков и автобусов в связи с сильной метелью. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщило управление ГИБДД МВД по республике.

— В целях обеспечения безопасности дорожного движения 26 декабря с 17:00 вводится временное ограничение движения междугородних автобусов, а с 19:00 — грузового транспорта на федеральных автомобильных дорогах Татарстана, – цитирует сообщение РИА Новости.

Согласно прогнозам синоптиков, 26 и 27 декабря погода в Татарстане ухудшится.

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