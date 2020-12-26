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Анна Кузнецова: Еще 19 детей вернулись из Сирии в Россию
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Анна Кузнецова: Еще 19 детей вернулись из Сирии в Россию

Кирилл Николаев

Дети

Еще 19 детей из России в возрасте от 3 до 15 лет, которые находились в зоне боевых действий в Сирии, вернулись на родину. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова.

Она рассказала, что по прибытии всех детей направили в столичное медицинское учреждение для прохождения необходимых профилактических осмотров. В ближайшее время ребят передадут их родственникам в Дагестане, Башкортостане, а также в Саратовской и Кемеровской областях, сообщает РИА Новости.

Кузнецова отметила, что в настоящее время уже готовы документы на 96 детей, находящихся в лагерях беженцев в Сирии.

Напомним, что работа по возвращению в Россию детей, находящихся на территории Сирии и Ирака, началась летом 2017 года.

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Анна КузнецовадетиСирия
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