Детский омбудсмен РФ вручила детям подарки в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом омбудсмен написала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

— Сегодня раздавали подарки. Семену из Вологды ноутбук, а Алсу из Рязани — велосипед вместе с коллегами в регионах, — уточнила Кузнецова.

Она добавила, что побеседовала с участниками акции и коллегами, все пожелали друг другу добра в новом году.

Напомним, в акции «Елка желаний» ранее также принял участие президент России Владимир Путин. В частности, глава государства исполнил мечту сразу двух юных россиян. Десятилетний школьник из Тульской области Александр Колясников, который загадал на «Елке желаний» обнять панду, вместе с родителями посетил Московский зоопарк. Сотрудники зоосада провели для него экскурсию и организовали встречу с любимым животным.

С другим участником акции — девятилетним Дмитрием Ащепковым из Челябинской области — президент встретился лично на «ГУМ-Катке». Глава государства вместе с мальчиком и олимпийским чемпионом Валерием Каменским провели тренировку по хоккею и затем сфотографировались на память.

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