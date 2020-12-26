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Пять вагонов сошли с рельсов в Пермском крае после столкновения поезда и газовоза
Фото: depositphotos.com

Пять вагонов сошли с рельсов в Пермском крае после столкновения поезда и газовоза

Кирилл Николаев

Происшествия

Газовоз столкнулся с грузовым поездом в Пермском крае. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 26 декабря на железнодорожном переезде путей необщего пользования АО «Вижайский каменный карьер». Водитель газовоза не справился с управлением и врезался в грузовой поезд. В результате с рельсов сошли пять вагонов. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе уточнили, что утечка газа отсутствует. Пермская транспортная прокуратура проверит безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает РИА Новости.

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Пермский крайтранспортная прокуратурапроверка
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