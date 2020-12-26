Пять вагонов сошли с рельсов в Пермском крае после столкновения поезда и газовоза

Фото: depositphotos.com

Газовоз столкнулся с грузовым поездом в Пермском крае. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 26 декабря на железнодорожном переезде путей необщего пользования АО «Вижайский каменный карьер». Водитель газовоза не справился с управлением и врезался в грузовой поезд. В результате с рельсов сошли пять вагонов. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе уточнили, что утечка газа отсутствует. Пермская транспортная прокуратура проверит безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Автомобиль насмерть сбил пожилую женщину во дворе жилого дома в Москве