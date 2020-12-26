Прокуратура НАО начала проверку после разлива на Харьягинском месторождении

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Прокуратура Ненецкого автономного округа (НАО) организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что разлив нефтеводосодержащей жидкости в объеме до 110 кубических метров произошел из-за разгерметизации нефтесборного коллектора. На данный момент участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований экологического законодательства.

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