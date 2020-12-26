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Прокуратура НАО начала проверку после разлива на Харьягинском месторождении
Фото: depositphotos.com

Прокуратура НАО начала проверку после разлива на Харьягинском месторождении

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура Ненецкого автономного округа (НАО) организовала проверку по факту разлива нефтесодержащей жидкости на Харьягинском нефтяном месторождении. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что разлив нефтеводосодержащей жидкости в объеме до 110 кубических метров произошел из-за разгерметизации нефтесборного коллектора. На данный момент участок разгерметизации перекрыт. Опасность попадания жидкости в водные объекты отсутствует.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований экологического законодательства.

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