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Экстрасенс дала советы, как вылечить глазные болезни
Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Экстрасенс дала советы, как вылечить глазные болезни

Елена Плешивцева

Здоровье

Экстрасенс Дарья Миронова дала советы, как вылечить глазные болезни, в беседе с Nation News.

— Для того чтобы сохранить здоровье глаз в эти дни нужно смотреть за горизонт, чтобы отпустить все боли, болезни, несчастья. Именно глазные болезни даются для того, чтобы определить, что мы не хотим увидеть в жизни, — уточнила Миронова.

Специалист рекомендует для лечения глаз воспользоваться вареным яйцом. Яйцо нужно катать по глазному яблоку по часовой стрелке и думать, от чего вы хотите избавиться. Затем эксперт советует закопать яйцо под старым сухим деревом.

Ранее издание Newinform рассказало, что российские ученые создали сладости, которые помогут сохранить здоровье. Разработчики создали шоколад, кексы и пряники, в состав которых входят биологически активные вещества.

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