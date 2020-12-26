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Уникальный киоск с остатками пищи нашли в Помпеях
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уникальный киоск с остатками пищи нашли в Помпеях

Никита Абрамов

Общество

Специалисты сделали новую находку на месте раскопок древнеримского города Помпеи. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна в эфире телеканала Rainews24.

Археологи обнаружили уличный киоск, где продавали еду. Отмечается, что известно уже о 80 подобных местах продажи еды, но киоск с остатками пищи удалось отыскать впервые.

— Этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты, – рассказал Озанна.

Данная находка позволяет восстановить эпизоды из жизни древних римлян.

Уточняется, что подобные заведения посещали в основном простолюдины.

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археологические находкинаходкаДревний Рим
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