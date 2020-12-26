«Если бы я была поваром»: Успенская пожаловалась на самый проклятый год

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Певица Любовь Успенская намерена встретить 2021 год с большой надеждой на светлое будущее. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По ее словам, 2020-й был «самым проклятым в ее жизни».

— Я даже не подозревала, как может повлиять на жизнь человека високосный год, я никогда не знала, что это такое. У меня за этот год было два перелома, большие проблемы в семье. Это был год, который бы я никому не пожелала, и надеюсь, что 2021-й все-таки принесет много творческих успехов в моей работе, в отношениях с дочерью, — рассказала артистка.

Ей очень «хотелось бы просвета в неизвестности», связанной с карантинными ограничениями по всему миру. По словам Успенской, артистам тяжело не работать. Тем не менее она продолжает свою творческую деятельность, насколько это возможно.

— Если бы я была поваром или занималась другой деятельностью, в текущих условиях можно было бы существовать. С другой стороны, карантин дал мне возможность записать новые песни, новые хиты, снимать клипы. Я сейчас снимаю клип с Людмилой Соколовой. И музыканты, которые будут нам аккомпанировать, — американские звезды, у которых по несколько «Грэмми», которые работают с Шакирой, аранжировщиком у нас выступает Пол Маккартни, — поделилась певица.

При этом певица уверена том, что возврат к прежней жизни с живыми концертами обязательно состоится. Сомневаться в этом, по ее словам, не надо. Отрицание не пойдет на пользу. А вера в лучшее, считает Успенская, наоборот, притянет положительные эмоции.

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