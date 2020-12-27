Оценка здания мэрии для продажи началась в Якутске

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В Якутске начали оценивать здание мэрии для дальнейшей продажи. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила глава города Сардана Авксентьева.

Она отметила, что новость о продаже здания стала замером общественного мнения. По ее словам, представители старшего поколения встали на защиту здания.

— Они почему-то решили, что оно представляет какую-то ценность. Но это не памятник архитектуры. И потом, здание дорогое как само по себе, так и в части содержания. Важно ли тратить 30 с лишним миллионов на содержание этого здания, чтобы я сидела на проспекте Ленина? Мне не важно, и моим ближайшим коллегам тоже не важно, — цитирует главу Якутска РИА Новости.

Она также добавила, что на данный момент идет оценка всех зданий, которые принадлежат мэрии. Процедура по продаже муниципальной недвижимости займет не меньше года. Авксентьева уточнила, что средства от продажи будут направлены на более насущные нужды.

Она рассказала, что после появления информации о здании якутской мэрии в СМИ с руководством города связались специалисты известных российских компаний и предложили безвозмездную помощь в анализе эффективности переезда, а также в подготовке модели открытого пространства, которая в будущем может лечь в основу технического задания.

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