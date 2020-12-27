Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Оценка здания мэрии для продажи началась в Якутске
/ Фото: news.ykt.ru

Оценка здания мэрии для продажи началась в Якутске

Юлия Ямпольская

Общество

В Якутске начали оценивать здание мэрии для дальнейшей продажи. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщила глава города Сардана Авксентьева.

Она отметила, что новость о продаже здания стала замером общественного мнения. По ее словам, представители старшего поколения встали на защиту здания.

— Они почему-то решили, что оно представляет какую-то ценность. Но это не памятник архитектуры. И потом, здание дорогое как само по себе, так и в части содержания. Важно ли тратить 30 с лишним миллионов на содержание этого здания, чтобы я сидела на проспекте Ленина? Мне не важно, и моим ближайшим коллегам тоже не важно, — цитирует главу Якутска РИА Новости.

Она также добавила, что на данный момент идет оценка всех зданий, которые принадлежат мэрии. Процедура по продаже муниципальной недвижимости займет не меньше года. Авксентьева уточнила, что средства от продажи будут направлены на более насущные нужды.

Она рассказала, что после появления информации о здании якутской мэрии в СМИ с руководством города связались специалисты известных российских компаний и предложили безвозмездную помощь в анализе эффективности переезда, а также в подготовке модели открытого пространства, которая в будущем может лечь в основу технического задания.

Читайте также: Первую новогоднюю елку в России зажгли на главной площади Якутска

оценканедвижимостьмэр
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Все мнения
О проекте