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Первую новогоднюю елку в России зажгли на главной площади Якутска
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Первую новогоднюю елку в России зажгли на главной площади Якутска

Виктория Родимкина

Общество

В Якутске в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» зажгли первую новогоднюю елку в России. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики во вторник, 1 декабря.

— Зажжение городской елки на площади Орджоникидзе «Елка нарядно сверкает огнями», — говорится на сайте администрации в программе на 1 декабря.

В рамках фестиваля проходит торжественная церемония зажигания новогодней елки. Эту миссию возлагают на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с Полюса Холода.

Фестиваль в этом году провели в онлайн-режиме из-за пандемии.

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новогодняя елкаНовый годновогодние гирлянды
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