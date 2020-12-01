Музей Победы пригласил на онлайн-выставку конкурса «Нарисуй «Елку Победы»

Фото: Гюлер Эрен / ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» проводят совместный всероссийский детский конкурс «Нарисуй «Елку Победы».

Принять участие в конкурсе решили более 3,5 тысячи детей из 74 российских регионов. Московские школьники оказались в числе самых активных участников. При этом больше всего рисунков, почти 2100, поступило от ребят в возрасте от семи до десяти лет.

Как указал заместитель секретаря Общественной палаты РФ, директор Музея Победы Александр Школьник, многие конкурсанты создавали работы на основе семейных историй, что особенно ценно. Такие рисунки отображают рассказы, которые передаются из поколения в поколение и хранят память о событиях военных лет.

Рисунки, присланные на конкурс, показывают подготовку к встрече победного 1945 года: украшение елок, создание елочных игрушек своими руками, новогодние подарки.

— Эти рисунки не только про праздник, елку и подарки. Это скорее про ожидание чуда, которое, уверен, было очень сильно у тех, кто смог пережить страшные годы войны, — отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Познакомиться с конкурсными работами можно на онлайн-выставке, представленной на официальном сайте Музея Победы. Все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу до 7 декабря. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, победят в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Также 7 декабря станут известны имена победителей в трех возрастных номинациях: от семи до десяти, от 11 до 14 и от 15 до 17 лет. Работы девяти победителей станут основой для коллекционной серии новогодних открыток.

Ранее сообщалось, что десятки фронтовых писем прочли в честь Дня матери в рамках флешмоба.

Читайте также: Пальто маршала Жукова представят на выставке Музея Победы