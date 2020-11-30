Пальто маршала Жукова представят на выставке Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Коверкотовое пальто маршала Георгия Жукова представят в экспозиции «Подвиг Народа» Музея Победы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

—В «кабинете Сталина», где с помощью 3D-проекции и исторических декораций воссоздано заседание Государственного комитета обороны, появился уникальный экспонат. В экспозиции разместили коверкотовое пальто Георгия Жукова, — отметили в музее.

Там пояснили, что пальто было надето на маршале в день подписания акта о безоговорочной капитуляции немецких войск. Также полководец носил его в конце Великой Отечественной войны. По ее окончании пальто подарили личному водителю Жукова, позже оно попало к частному коллекционеру. Тот и передал раритет музею.

Как уточняется, экспозиция будет обновлена в честь дня рождения военачальника, который родил 1 декабря.

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