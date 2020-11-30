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Десятки фронтовых писем прочли в честь Дня матери в рамках флешмоба
Строчки из десятков фронтовых посланий прозвучали в исполнении и взрослых, и детей / Фото: пресс-служба Музея Победы

Десятки фронтовых писем прочли в честь Дня матери в рамках флешмоба

Юлия Курганова

Общество

В честь Дня матери Музей Победы в воскресенье, 29 ноября, провел онлайн-акцию «Ромашка Победы. Семейная история войны». В рамках патриотического флешмоба юнармейцы, кадеты, волонтеры и сотрудники учреждения прочитали солдатские письма матерям времен Великой Отечественной. Ролики вошли в программу, которая размещена на сайте музея. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Строчки из десятков фронтовых посланий прозвучали в исполнении взрослых и детей. «Мама! Как же я соскучился по дому. Когда я засыпаю, мне снится наш дом, сад и ты в нем, мама, в белом цвете. Тот сон снится каждый раз. Заканчиваю свое письмо. До свидания. Твой любимый сын», — писал солдат с фронта.

Десятки фронтовых писем прочли в честь Дня матери в рамках флешмобаФото: пресс-служба Музея Победы

Письма, хранящиеся в коллекции Музея Победы, были отправлены и в первые дни войны, и накануне Победы. Это послания, которые красноармейцы писали мамам из училищ, госпиталей и в перерывах между боями. Также в фондах есть и «похоронки».

Сотрудники музея отметили, что эти письма помогают понять масштаб подвига, который совершил советский народ ради мирной жизни не только своей страны, но и всех порабощенных фашизмом народов.

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